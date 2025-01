Il falconiere Bernabé si è pentito: "Chiedo a Lotito un estremo perdono per il danno fatto"

vedi letture

Arrivano nuove dichiarazioni di Juan Bernabé, ormai ex falconiere della Lazio, licenziato nei giorni scorsi (al pari del chirurgo che l'ha operato) per aver esibito il risultato dell'installazione della sua nuova protesi peniena sulle sue pagine social. Bernabe è tornato a parlare, intervistato da 'La Zanzara' su Radio 24.

Dice l'ex responsabile dell'aquila Olympia per la Lazio: "Non sono assolutamente barricato, voglio chiarirlo, ma tranquillo nella mia stanza a Formello. Stamani sono arrivati poliziotti della Digos, allertati dalle notizie che qualcuno ha fatto uscire senza motivo. Mi trattano benissimo, sono nella mia stanza a recuperare le forze dopo l'operazione. La società si sta comportando bene con me, al 100%. Vero, mi hanno mandato un documento scrivendo che sarei dovuto andare via il 15 del mese, ma il professor Antonini ha fatto vedere un certificato medico che mi impedisce di muovermi. Non posso alzarmi, perderei sangue dal pene. È doloroso".

E ancora, Bernabe si sofferma poi sul coinvolgimento proprio del dottor Antonini nella querelle con la Lazio: "Ho chiesto io di voler essere sottoposto a questa operazione, Antonini ha accettato. Non era al corrente del contenuto completo del video, di sicuro non voleva fare del male a nessuno. Antonini è un grande professionista italiano, unico nel mondo. L’unico stupido in questa situazione sono stato io ed è giusto che da uomo mi prenda le mie responsabilità".

Il falconiere torna quindi anche su Claudio Lotito, rivelando di non averci ancora parlato: "No, ma devo chiedergli scusa. Non è corretto quanto successo, non è solo un discorso legato al lavoro che perdi ma al male provocato alla società. Al danno d'immagine. Sono molto pentito, se sarà irremovibile però lo rispetterò. Quando vorrà, potrà parlare con me. Aspetto un comunicato". Conclude quindi: "Senza questo lavoro io campo lo stesso, ma il problema è il mio cuore, il mio sentimento. Sono un uomo che ha sempre affrontato la vita. In una situazione del genere è normale essere addolorato e molto triste. Chiedo un estremo perdono per il danno che ho fatto, come quello ottenuto dai miei figli e dalla persona vicino a me".