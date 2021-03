Il falso nove, Dzeko e il rendimento di Mayoral: la Roma prepara la rivoluzione del 9

Il caso Edin Dzeko ha fatto traballare più di una gerarchia in casa Roma a gennaio. Il rendimento di Borja Mayoral, corsa, sudore, impegno e 11 reti totali, potrebbe cambiare le cose in vista dell'estate. Anche perché con le grandi la Roma continua a faticare e a non incidere e la sfida giocata dallo spagnolo proprio contro il Milan racconta della necessità da parte del club di puntare un 9 per il prossimo mercato. Tra presente e futuro, c'è però la possibilità che Paulo Fonseca lanci anche Henrikh Mkhitaryan dal 1' come falso nueve contro la Fiorentina. Bocciatura per Mayoral? Dzeko sarà ancora fuori per infortunio e la possibilità che il portoghese punti sull'armeno nel ruolo c'è.

Presente e futuro Sicché le riflessioni da parte di Tiago Pinto e della proprietà ci sono. L'attaccante spagnolo è arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito biennale: al primo anno il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni, 20 invece al secondo. La Roma pagherà questi soldi ai Blancos? Per adesso non sono arrivati segnali forti a riguardo. E Dzeko? Molto dipenderà dalla scelta del club sulla panchina. Dovesse restare Fonseca, la pace armata di questo periodo sarebbe messa da parte per portare il bosniaco a un inevitabile addio. In ogni caso, la Roma non sembra disdegnare l'ipotesi di puntare su un 9 più giovane, abbandonando anche l'ingente stipendio di Edin. Tra presente e futuro, il domani dell'attacco della Roma si decide anche da un falso nove.