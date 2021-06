Il futuro degli azzurri. Il punto su Immobile: Lazio quasi certamente. A meno di offerte incredibili

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Ciro Immobile - Il centravanti della Lazio e, ipoteticamente, il titolare in Nazionale. Meglio usare questo avverbio perché la decisione non è certa, visto che negli anni la porta si è ristretta più volte, ma solamente con la maglia azzurra. Non ha attraversato momenti felici, tra l'eliminazione con la Svezia e le reiterate panchine in Nations League, Mancini però si affiderà a lui, almeno inizialmente. Dal punto di vista del mercato, invece, sembra quasi impossibile possa andare via dalla Lazio. Certo, Inzaghi potrebbe chiederlo come primo acquisto dell'Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez (non di Lukaku, incedibile), ma sembra francamente un'idea remota. Anche perché servirebbe una proposta incredibile.

Squadra - Lazio

Prossima stagione - Lazio (90%), Inter (10%)