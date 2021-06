Il futuro degli azzurri. Il punto su Spinazzola: sempre a Roma, aspettando lo Special One

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Leonardo Spinazzola - Sono tornati a farsi sentire nel finale, ma per buona parte della stagione gli infortuni hanno lasciato in pace il laterale classe ’93 della Roma. Nato esterno offensivo, diventato terzino, Spinazzola è stato tra i migliori giocatori nella stagione dei giallorossi, di non facile lettura visti gli alti ma anche i bassi. Il bilancio finale parla di 39 presenze, condite da due reti e otto assist: numeri in miglioramento, soprattutto nel senso della continuità, rispetto a una prima annata che era comunque già stata positiva. Numeri che lo spingono a una maglia da titolare in Nazionale, che contende di fatto a Emerson Palmieri già da questa sera, ma partendo come favorito. E poi? Il contratto con i giallorossi recita 2024, ragion per cui tra i fascicoli all’attenzione di Thiago Pinto e José Mourinho non figura tra le priorità in sede di mercato. Lo sarà in campo: nel 4-2-3-1 dello Special One il posto da terzino sinistro è suo.

