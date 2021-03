Il futuro di Buffon: ora vuole giocare. Poi la Juve, ma pensa anche alla FIGC

Il futuro di Gianluigi Buffon sarà in campo, almeno per ora. Il portiere della Juventus vuole continuare, anche se per farlo è probabile che debba confrontarsi con una nuova avventura all’estero. E dopo? Secondo Tuttosport, le porte della stessa Juve sarebbero spalancate, ma è possibile che Buffon guardi con altrettanto interesse alla possibilità di un ruolo in Federcalcio, magari legato alla Nazionale.