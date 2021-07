Il futuro di Milik? Longoria: "Non ho la sfera di cristallo. Ma è molto coinvolto nell'OM"

Durante la conferenza stampa di presentazione di Gerson, il presidente dell'Olympique Marsiglia Pablo Longoria ha parlato anche del futuro di Arek Milik, attaccante che continua ad essere accostato ad un possibile rientro in Italia, con la Juventus che non ha mai fatto tramontare il proprio interesse: "Ho sempre detto di non avere la sfera di cristallo. Ma lui è un giocatore dell'OM ed è molto coinvolto. Lo ringrazio per non essere andato a Euro2020".