Il Genoa sbaglia un rigore: Di Gregorio super su Martin, la Juventus si salva al 75'
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Il Genoa ha avuto un'occasione d'oro per riaprire la partita, ma Aaron Martin ha sbagliato il calcio di rigore che era stato concesso per un fallo di Bremer dopo revisione al VAR. Di Gregorio si è superato, parando con la mano destra il tiro dell'esterno sinistro rossoblù, che ha aperto il piatto mancino. Si salva la Juventus al 75'.
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