Domenica l'ultima in casa di Di Gregorio con la Juventus? Lo cerca il Newcastle

Tiene banco il futuro della porta della Juventus, un argomento che trova spazio anche all'interno dell'edizione di oggi de La Stampa, che si concentra sulle possibili mosse dei bianconeri per rinforzare il proprio parco degli estremi difensori.

Il quotidiano torinese infatti fa presente che lo scenario secondo cui quella di domenica alle ore 12 (e adesso l'orario è finalmente ufficiale) contro la Fiorentina possa essere l'ultima partita casalinga allo Stadium di Michele Di Gregorio, almeno da portiere dei bianconeri. Sì, perché l'estremo difensore arrivato nel Monza nel 2024 non è mai riuscito a entrare fino in fondo nel cuore della sua gente, e in questa annata ha perso anche il posto per qualche partita in favore di Perin, prima di riconquistarselo grazie ad alcune buone prestazioni.

Per Di Gregorio potrebbero aprirsi le porte della Premier League, dove lo cerca un'altra squadra con la casacca bianconera come il Newcastle, l'attuale club di Tonali. C'è però anche qualche squadra di Serie A che monitora la situazione.

E la Juventus? Al posto di Di Gregorio il grande favorito per occupare la porta dello Stadium sembra essere il brasiliano Alisson, in uscita dal Liverpool. Un'altra idea potrebbe condurre (di nuovo) a David de Gea della Fiorentina.