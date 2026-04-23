Juventus, sarà epurazione: Openda fiasco da oltre 40 milioni, flop David. Boga l'eccezione

La Juventus rompe gli indugi e decide di puntare con decisione su Jeremie Boga. Il club bianconero, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha scelto di esercitare il riscatto dal Nizza: i 14,8 milioni di euro previsti dall'accordo. Sarà ufficialmente il vice-Yildiz, mossa che libera baby Adzic, destinato a farsi le ossa in prestito presso una società di media classifica o, eventualmente, all'estero.

Valigie pronte per alcuni

Sul fronte uscite, il nome caldo è quello di Lois Openda. L'attaccante belga, arrivato un anno fa per 3 milioni e confermato per la cifra di 42 milioni dopo il raggiungimento del decimo posto, sembra destinato a partire. E l'esborso esorbitante rende difficile una cessione a titolo definitivo, nonostante i sondaggi delle ultime settimane (Fenerbahce in pole). Anche Di Gregorio si prepara ai saluti: il portiere piace molto alla Fiorentina come potenziale erede di De Gea e al Bologna, mentre l'ipotesi Inter resta più defilata.

Manovre finali

Cabal, David e Joao Mario sono pronti a lasciare Torino. Per il portoghese si prospetta il rientro alla base, dato che il suo ingaggio è fuori portata per le casse del Bologna. Situazione in bilico per Holm: il giocatore gode della stima di Luciano Spalletti, ma la valutazione di 15 milioni è ritenuta eccessiva dalla Juventus, che sta vagliando alternative. Infine, resta una nuvola all'orizzonte che preoccupa i tifosi: il caso Vlahovic. Il bomber serbo non ha ancora messo nero su bianco il rinnovo del contratto, lasciando aperto più di uno scenario per il futuro.