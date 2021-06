Il giorno di Euro2020: Chiellini guida l’Italia da capitano in attesa del rinnovo con la Juve

vedi letture

Un anno più tardi, finalmente è il giorno dell’inizio di Euro2020. È la competizione della rinascita. Per gli azzurri dopo la pessima pagina dello spareggio perso con la Svezia che è costato l’accesso ai mondiali di Russia 2018; ma anche per tutti noi che abbiamo vissuto un anno e mezzo che tanto, troppo, ha cambiato nella nostra vita. Questa sera si parte, le luci dello stadio Olimpico si accendono per Italia e Turchia che apriranno le danze della manifestazione. Riscaldamento, ingresso in campo, inni nazionali: a guidare gli azzurri ci sarà capitan Giorgio Chiellini dall’alto del suo quarto europeo disputato col tricolore sul petto.

LEADER - Questo Europeo l’aveva cerchiato sul calendario per la voglia che il centrale classe 1984 aveva di giocarlo. A fine agosto del 2019 la lesione al legamento crociato del ginocchio destro che tanto aveva spaventato oltre che posto dubbi sul prosieguo, ai livelli a cui aveva abituato, della carriera. Con la solita tenacia invece Chiellini si è conquistato il posto nella difesa di Mancini e da leader trascinerà gli azzurri. “Siamo pronti, - ha raccontato Chiellini alla vigilia, -ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta la darà il campo ma arriviamo nelle migliori condizioni, con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che ci saranno in un torneo così. Ci sarà equilibrio, sarà difficile ma siamo pronti". Quella gara con la Svezia come punto più basso da cui ripartire e che sempre rimarrà nella memoria: “La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione da protagonisti, è tanta. La sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Questo sentimento non c'è solo in noi ma in tutti i tifosi di questa Nazionale. Non sapete in quanti, in questa settimana, si stanno galvanizzando in attesa di questa gara che manca da cinque anni”.

A BREVE IL RINNOVO - E a stretto giro di posta arriverà anche il prolungamento di un ulteriore anno del contratto, in scadenza fra meno di venti giorni, con la maglia della Juventus. In bilico con Pirlo, più sicuro con Allegri. Servirà un confronto col presidente Agnelli per definire e arrivare a un punto d’accordo che possa, magari, anche già impostare un futuro dirigenziale quando il capitano appenderà le scarpette al chiodo. Per ora però non se ne parla, Chiellini vuole giocare e stasera guiderà gli azzurri nell’esordio a Euro2020.