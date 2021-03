Il grande assente della Juve di Pirlo: quanto mancano i gol e le giocate di Dybala

È l’elefante nella stanza di ogni discussione sulla Juventus. Sotto processo dopo il KO contro il Benevento, ma priva da quasi tutta la stagione del suo numero 10. Dove sarebbero i bianconeri, se Andrea Pirlo avesse a disposizione Paulo Dybala? È una domanda senza una risposta possibile. Difficile stimare il peso di chi non c’è: la bilancia della Joya dice poco meno di 80 kili, ma alla Vecchia Signora è il suo contributo a mancare. Non soltanto in termini di gol, ma anche.

Due gol e due assist in questo campionato. Su un totale di undici partite giocate: è l’apporto, finora, dell’argentino alla stagione della Juventus. Minimo, causa infortuni, soprattutto se lo si paragona con le sue annate precedenti. In qualsiasi stagione, alla 28^ giornata di campionato, Dybala aveva garantito ben altri numeri alla sua squadra. Anche nella più sfortunata, il 2018/2019: a questo punto del campionato, aveva portato in dote quattro gol e due assist. Persino nella prima, 2015/2016, quella dell’ambientamento: un gol, ma sei assist. Improbo il paragone con altre edizioni della Serie A. Quelle in cui Dybala ha dato il massimo: otto e cinque assist alla 28^ giornata del campionato 2016/2017, diciassette reti e tre assist nel 2017/2018, nove gol e nove passaggi decisivi nel 2019/2020.

Oltre i numeri. Perché l’assenza di Dybala è un fattore che, in qualsiasi analisi sulla Juve e su Pirlo, non può passare in secondo piano. E va al di là delle statistiche: il Picciriddu è stato, negli anni, catalizzatore e ispiratore del gioco bianconero. Se non segnava, faceva girare palla, scendeva a dare fluidità alla manovra, conquistava punizioni che poi magari non sempre riusciva a battere. È stato quasi sempre decisivo negli ultimi anni, spesso anche più di Ronaldo: al termine dello scorso campionato, per esempio, l Lega Serie A lo ha premiato come miglior calciatore in assoluto. Il suo futuro è nebuloso, ma questo è un altro discorso e probabilmente anche l’ennesimo errore che la Juve potrebbe evitarsi. Ma di sicuro è difficile vincere, senza il miglior calciatore del campionato.