Il Pistolero è tornato? La Fiorentina punta su Piatek: feeling speciale con la Coppa Italia

vedi letture

Pum pum pum. L’esultanza è presto servita, anche sui social della Fiorentina, che a gennaio ha salutato Vlahovic, non prima di aver riportato in Italia il polacco Krzysztof Piatek. Protagonista di una prima parte di stagione in scuro-scuro all’Hertha Berlino, con una sola rete nelle nove gare di Bundesliga disputate, il Pistolero sembra aver ritrovato la verve dei tempi migliori, con un ottimo impatto sulla formazione viola. Sono infatti già cinque i centri, in sette partite disputate, considerando tutte le competizioni.

Feeling Coppa Italia. Gol pesanti, in campionato, dove ne sono arrivati solo due ma decisivi per le vittorie su Spezia e Atalanta. Poi, appunto, la classica esultanza. Ancora meglio in Coppa Italia, dove Piatek ha trovato la via della rete sia contro il Napoli sia nuovamente contro la Dea, in questo caso con la doppietta che ha indirizzato il 3-2 di Bergamo. Un feeling molto particolare, che ha radici lontane: considerando anche le esperienze con Genoa e Milan, Piatek ha infatti segnato ben dodici gol in nove partite della competizione. Allargando al quadro delle coppe nazionali di Polonia e Germania, il bottino sale a 17 reti in 20 partite. Bello di notte, diceva qualcuno di Boniek: bello di coppa, si può dire del pistolero Piatek. La principale arma della Fiorentina, il nemico pubblico numero per la difesa della Juventus questa sera.