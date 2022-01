Il ko di Tomori blocca Gabbia e costringe il Milan ad accelerare per il centrale: il sogno resta Botman

Il ko di Fikayo Tomori, che potrà tornare tra circa un mese in campo dopo l'operazione di oggi, costringe il Milan a due mosse immediate: bloccare l'addio di Matteo Gabbia e cercare subito un titolare da affiancare ad Alessio Romagnoli. C'è Pierre Kalulu che ha ben figurato, ma il contestuale infortunio di lunga durata di Simon Kjaer, porta i rossoneri a voler prendere quanto prima un nome nel reparto. Per questo Eric Bailly, sia per questioni di stipendio, sia perché è ora impegnato in Coppa d'Africa, va in secondo piano. Sven Botman resta il primo nome e sogno: il Newcastle è in stallo, sembra ora virare su altri nomi come Felix Uduokhai dell'Augsburg, così i rossoneri si rifanno sotto per l'olandese del Lille. Trattativa complicata, i francesi non vorrebbero liberarlo e sparano ancora alto sulle cifre. Contestualmente, il Paris Saint-Germain non libera Abdou Diallo, così come il Torino non vorrebbe fare con Gleison Bremer, tra i primissimi obiettivi per l'estate (insieme a Nikola Milenkovic della Fiorentina).