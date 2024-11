Ufficiale Il Lecce integra lo staff di Giampaolo, dalla Serie C ecco il preparatore atletico Manco

Il Lecce arricchisce lo staff a disposizione del nuovo allenatore Marco Giampaolo con l'inserimento di un nuovo preparatore atletico, Cristian Manco, che arriva da una realtà di Serie C come la Gelbison. Si legge infatti in una breve nota diramata dai giallorossi del Salento: "L’U.S. Lecce comunica l’inserimento nello Staff Tecnico della Prima Squadra, agli ordini di mister Marco Giampaolo, di Cristian Manco, in qualità di preparatore atletico".

La Gelbison ha salutato con questa nota l'addio di Manco: "La Gelbison è lieta di annunciare che il preparatore atletico Cristian Manco, in forze nel club dalla stagione 2023/2024, ha accettato l’invito di mister Marco Giampaolo, neo allenatore del Lecce. Cristian Manco, dunque, viene trasferito dalla Gelbison direttamente in Serie A. Il passaggio del preparatore atletico nella massima serie del calcio italiano è stato accolto con entusiasmo dall’intero team della Gelbison, il quale, augura a Manco un sincero in bocca al lupo".

Il presidente Maurizio Puglisi ha poi aggiunto: "Ciò che caratterizza le scelte relative alla composizione dell’organico della Gelbison, è sempre orientato nella direzione delle eccellenze. Cerchiamo di dotare il club di quella qualità necessaria per ambire a risultati importanti. Cristian Manco rientra certamente nel novero di quelle eccellenze, perché fin da subito si è distinto per il lavoro esemplare, e per la capacità di implementare le nuove tecnologie nei processi legati alla preparazione atletica dei calciatori. Non mi sorprende questo salto in Serie A, più che altro mi emoziona, dal punto di vista umano e mi inorgoglisce, perché è la testimonianza diretta dell’impegno che ogni giorno viene profuso per garantire il meglio alla Gelbison. Auguro a Cristian il meglio per il suo futuro professionale".