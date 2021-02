Il mercato del Tottenham - Alli non si muove e blocca il mercato in entrata per Mourinho

Immobilismo in entrata per il Tottenham, dopo le ingenti spese nell'ultima finestra di mercato, che ha portato a un esborso di 110 milioni, 32 dei quali per riscattare Giovani Lo Celso. L'interesse maggiore era in uscita dove si sono registrate tante cessioni minori mentre sono rimasti quasi tutti gli esuberi della prima squadra. Unica eccezione, Gedson Fernandes. Arrivato a gennaio scorso in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, il portoghese è stato bocciato senza appello dal connazionale Mourinho, che gli ha concesso le briciole nei sei mesi della passata stagione e quest'anno non lo ha quasi mai convocato. Con sei mesi d'anticipo l'accordo col Benfica è stato annullato e il giocatore dirottato dal Galatasaray. Gli occhi però in questa finestra di mercato erano su Dele Alli, alla fine rimasto, prigioniero del suo contratto. Una situazione ingarbugliata, quella del trequartista che Mourinho non vede assolutamente. Per lui appena 472' in stagione, sempre in partite minori. Solo una volta è stato impiegato da titolare in campionato, alla prima giornata contro l'Everton: partita persa 0-1. Da lì in poi ignorato. Eppure la società non ha fatto sconti sulla sua valutazione di 50 milioni. Troppi anche per il Paris Saint-Germain che con l'arrivo dell'estimatore Mauricio Pochettino ci aveva fatto anche un pensierino. È rimasto anche Danny Rose, relegato in questa stagione nella seconda squadra e che ha rifiutato l'offerta last minute del Trabzonspor (forse memore dell'esperienza di Sturridge), mentre Paulo Gazzaniga, che dopo l'arrivo di Joe Hart è scivolato a terzo portiere, è andato in prestito all'Elche. Movimenti che non hanno portato a entrate o risparmi tali da essere reinvestiti in un difensore centrale e un centrocampista difensivo, ruoli che il tecnico avrebbe voluto rinforzare. Pertanto avanti così alla ricerca di un posto in Champions, distante 6 punti. A questo punto della stagione ci si aspettava ben altro dagli Spurs.

TOTTENHAM all. José Mourinho

ACQUISTI: -

CESSIONI: Jubril Okedina (Cambridge), Jack Clarke (Stoke City, p), Harvey White (Portsmouth), Anthony Georgiou (AEL Limassol), Brandon Austin (Orlando City), Shilow Tracey (Cambridge), Malachi Fagan-Walcott (Dundee), Maurizio Pochettino (Watford), Troy Parrott (Ipswich), Jonathan De Bie (R.W.D. Molenbeek)