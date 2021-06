Il messaggio di Antonio Conte a Mancini: "Ti auguro di far meglio di me con l'Italia"

vedi letture

Nel corso della presentazione dell'Europeo 2020 alla stampa di Sky Sport, Antonio Conte ha mandato un messaggio speciale a Roberto Mancini e alla sua Italia. "Non voglio farti gli auguri, non penso sia giusto augurare qualcosa. Quel che mi sento di dire è che ci sono speranza e fiducia nel tuo lavoro. Ti auguro di fare meglio di quel che abbiamo fatto noi a livello di risultato con la Nazionale. So che ci sono le premesse, quindi un grandissimo in bocca al lupo a te al mio amico Lele Oriali: con lui abbiamo la stessa moglie ma la dividiamo volentieri. Sappiamo quanto sia importante per la Nazionale".