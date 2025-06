Il metodo Bologna: Beukema e Ndoye 7,5 milioni l'uno, al Napoli chiede cinque volte tanto

Tra le realtà che si sono meglio distinte negli ultimi anni all'interno del contesto della Serie A si ritrova senza troppi dubbi il Bologna, che sta costruendo le basi per rendere continuo un progetto elevato dal momento in cui in dirigenza è arrivato un asso del mestiere come Giovanni Sartori.

Il metodo Bologna nell'idea di molti è una sorta di nuova trascrizione di un vecchio testo, un formidabile classico come quello della capacità di muoversi sul mercato che è stato alla base per esempio anche del decollo dell'Atalanta tra i primi due decenni del Ventunesimo secolo. In molti rivedono nel Bologna di oggi ciò che era la Dea qualche anno fa e la presenza in entrambi gli scenari del dirigente Sartori non è certo una casualità.

A spiegare bene come funziona il nuovo metodo Bologna, che punta tutto sull'individuazione del talento a costi accessibili e alla valorizzazione di esso, ci sono i due uomini mercato più chiacchierati in uscita, entrambi corteggiati con forza dal Napoli. Sono naturalmente il difensore Sam Beukema e l'esterno Dan Ndoye, il protagonista del gol che ha riportato la Coppa Italia in Emilia oltre mezzo secolo dopo l'ultimo trofeo. Entrambi sono stati acquistati per 7,5 milioni di euro di parte fissa più bonus e oggi vengono trattati in uscita con il Napoli rispettivamente per 35 Beukema (raggiungibili anche tramite l'inserimento di bonus) e 40 Ndoye. Sarebbero 75 milioni di euro di incasso, cinque volte tanto quanto speso per averli.