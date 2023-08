Il Milan attende proposte ufficiali per Origi. Dall'Udinese alla Premier: il punto sul belga

Divock Origi rischia di rimanere fuori rosa qualora dovesse rimanere ancora a Milanello. Oltre alla pista italiana che porta all'Udinese, l'edizione odierna di Tuttosport ribadisce l’interessamento del Burnley, che potrebbe anche proporre ai rossoneri un acquisto a titolo definitivo (soluzione graditissima) oppure un prestito con diritto di riscatto a ingaggio totalmente a carico del club inglese, che sgraverebbe il Milan di una zavorra economica da 5.2 milioni lordi.

Milan in attesa.

Pure un club arabo si sarebbe fatto sotto per lui. Il Milan attende proposte ufficiali (anche in prestito con diritto) per cercare di far uscire l’ex Liverpool, vera e propria delusione della scorsa stagione e che in questa estate non ha dato segnali di voler ribaltare la sua situazione.