Il Milan e il "fattore trasferta" per tornare a vincere: lontano da San Siro è un’altra squadra

Il paradossale caso del Milan, che vince fuori casa e perde punti a San Siro, è da tempo materia d’analisi dello staff tecnico a Milanello. I numeri sono chiari e inequivocabili: i rossoneri in casa hanno ottenuto solamente 26 punti su 51, mentre in esterna sono 40 su 45. Contro il Sassuolo è arrivata la sesta sconfitta in campionato, di cui ben 5 sono in casa. La formazione rossonera aveva vinto a fatica contro il Genoa (con un doppio salvataggio sulla linea nel finale) ma è crollato nella partita successiva con il Sassuolo. Il momento è difficile e le squadre inseguitrici spingono forte sull’acceleratore, la sensazione a Milanello è che stia un po sfuggendo tutto di mano dopo una grande annata: “Sarebbe da stupidi arrivare fino a questo punto, giocare così tante partite bene, soprattutto dopo più di un anno che giochi senza pausa e a ritmi elevati, buttare via tutto perché ti viene il braccino nelle ultime partite”, ha detto Calabria a Sky. “Sei praticamente arrivato al traguardo e sei nel momento in cui devi spingere di più piuttosto che farti venire il braccino”.

Il Milan però contro la Lazio avrà uno scontro diretto fondamentale per la corsa Champions ma lo giocherà in trasferta, dove solitamente la squadra di Pioli riesce ad esprimersi meglio. Questione di atteggiamento tattico e di pressione mentale, perché sia in casa che fuori l’assenza di pubblico non incide sulla partita. Ed è su questa difficoltà casalinga che Pioli sta provando a lavorare, ma fino ad ora senza ottenere risultati. “Mancano talmente pochi giorni che dobbiamo essere ancora più attenti ai particolari e ai dettagli per raggiungere i nostri obiettivi", ha concluso il terzino destro Davide Calabria.