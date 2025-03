Il Milan ha già preso una decisione per l'estate: Kyle Walker ha convinto tutti e sarà riscattato

vedi letture

Il Milan sembra aver già preso una decisione importante per il futuro. Tra i tanti giocatori arrivati nello scorso calciomercato invernale, Kyle Walker è quello che sta convincendo più di tutti dalle parti di Milanello. Il terzino inglese ha portato esperienza e mentalità vincente all'interno dello spogliatoio rossonero, nonostante i risultati non siano quelli che l'ex capitano del Manchester City sperava, così come tutti i tifosi.

I numeri stagionali di Walker in rossonero

Questo però non cambia la concezione che ambiente e club hanno di lui, al punto che - scrive La Gazzetta dello Sport di oggi - il Milan avrebbe già deciso di riscattarlo dai Citizens. Il classe 1990, da quando è arrivato in Italia, ha collezionato finora 8 presenze e 614 minuti giocati in tutte le competizioni.

Il comunicato ufficiale del Milan con tutti i dettagli dell'operazione Walker

"AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Kyle Andrew Walker dal Manchester City FC. Nato a Sheffield (Inghilterra) il 28 maggio 1990, Kyle cresce nel Settore Giovanile dello Sheffield Utd, per poi passare al Tottenham con cui debutta in Premier League nel marzo 2010. Nell’estate 2017 il trasferimento al Manchester City con cui colleziona 319 presenze, vincendo 17 trofei, tra cui 6 Premier League e la Champions League del 2023. Kyle, nel novembre 2011 debutta nella Nazionale inglese, con cui vanta 93 presenze. Walker indosserà la maglia rossonera numero 32".