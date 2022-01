Il Milan pensa anche all'estate e punta la Ligue 1: piacciono i giovani difensori Esteve e Mercier

Il Milan scandaglia il mercato di gennaio, ma non solo. Per giugno - sottolinea il Corriere dello Sport - anche il giovane Kevin Mercier sarebbe finito nel mirino rossonero. Dalla Francia si parla di una possibile offerta rossonera per il difensore classe 2004, che con il Lille va in scadenza a giugno. Atalanta e Friburgo, però, potrebbero alimentare a loro volta il pressing. Maxime Esteve del Montpellier - classe 2002, anche lui difensore centrale - è un altro degli obiettivi futuribili.