Il Milan vuole blindare al più presto Kessié: offerto quinquennale a 4 milioni, le parti sono vicine

Il miglior rossonero della stagione è stato Franck Kessié, anche per questo il Milan pensa di blindarlo al più presto con un contratto di cinque anni, anche al fine di scacciare via gli interessamenti che piovono da più parti. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Atalanta chiede 5-6 milioni di euro a stagione, mentre da Via Aldo Rossi sono disposti a metterne 4 annui sul piatto. Distanza colmabile, non dovrebbero esserci troppi intoppi.