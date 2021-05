Il momento chiave del Milan? Maldini: "Quando siamo stati confermati io e Pioli"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato anche del momento chiave per i rossoneri per il ritorno in Champions League: "Il momento chiave vero è stato quando il mister e io siamo stati confermati e si è deciso di andare avanti col gruppo che stava facendo così bene. Quello credo che sia stato il momento chiave, abbiamo avuto solo 3 settimane per migliorare la squadra, poi la qualificazione di Rio Ave è stato il momento più difficile con tanti giocatori fuori e lo spirito vero è venuto fuori. È stato un segnale".