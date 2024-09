Il Napoli accoglierà la richiesta di Mario Rui: tornerà in gruppo. Ma non giocherà

vedi letture

Il Napoli è pronto ad accogliere l'istanza di reintegro in rosa presentata nelle ultime ore da Mario Rui, terzino portoghese legato ai partenopei da altri due anni di contratto ma fuori dal progetto di Antonio Conte. Dopo aver provato in tutti i modi a cederlo, il club partenopeo ha infatti deciso di far allenatore l'ex Roma da solo a Castel Volturno, una scelta che il calciatore ha deciso di non accettare.

Ed ecco perché, attraverso l'Assocalciatori, Mario Rui nelle ultime ore ha presentato un istanza chiedendo di tornare ad allenarsi col resto del gruppo. Una richiesta che il club del presidente De Laurentiis, scrive il quotidiano 'Il Mattino', accoglierà perché vuole evitare contenziosi. Il ritorno in gruppo non vorrà però dire ritorno in campo: Mario Rui è infatti fuori dalla lista presentata alla Lega Serie A e il calciatore sicuramente non scenderà in campo.

Sui rischi che avrebbe potuto correre il Napoli se si fosse opposto a questa richiesta, s'è espresso nella giornata di ieri l'avvocato Edoardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo: "Cosa rischia il Napoli? Un risarcimento del danno, nel minimo previsto del 20% del contratto annuo lordo, in caso di accertato mobbing da parte del club. Da precisare che le decisioni tecniche sono devolute a responsabilità esclusiva dell'allenatore: la società non può intervenire sulle scelte del mister".