Il Napoli attende Natan: Garcia non vuole bruciarlo, l'inserimento è graduale

In casa Napoli c'è tanta attesa per Natan, il difensore brasiliano acquistato in estate che fino ad ora non ha ancora esordito in maglia azzurra. Zero minuti nelle prime tre partite della squadra di Rudi Garcia per il centrale, alle prese con l'adattamento ad un paese, un campionato e una lingua completamente diversi da ciò a cui era abituato. Per Natan, dunque, servirà tempo ma il suo momento è pronto ad arrivare.

Garcia lo coccola e lo protegge, consapevole di non poterlo bruciare mandandolo in campo quando ancora non è pronto. Natan è tra i più giovani della squadra, è un febbraio 2001 come Kvaratskhelia ed è stato pagato circa quanto il georgiano (10 milioni contro gli 11 di Kvara). Per vederlo titolare, scrive il Corriere dello Sport, bisognerà attendere dopo la Champions League contro il Braga: se sarà ritenuto all'altezza, forse a fine mese contro il Bologna potrà avere spazio dall'inizio.