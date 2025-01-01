Natan intoccabile al Betis: è il quarto giocatore più presente in Liga, cresce il valore

Nel Betis di Pellegrini c'è un intoccabile. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Natan: il difensore centrale brasiliano ha chiuso il 2025 come il giocatore più utilizzato dell’intera rosa, con 1.972 minuti disputati, un dato che lo colloca addirittura al quarto posto assoluto per minutaggio in tutta la Liga. Un rendimento impressionante, soprattutto se si considera che è rimasto fuori in appena tre partite, nessuna delle quali per problemi fisici: una in Europa League contro il Genk e le prime due sfide di Copa del Rey.

La sua affidabilità fisica e mentale è stata determinante per dare stabilità al reparto difensivo del Betis in una stagione segnata dagli infortuni a catena di Bartra e Llorente. In questo contesto, l'ex Napoli non solo ha garantito continuità, ma si è anche rivelato fondamentale per accompagnare la crescita di Valentín Gómez, aiutando il giovane argentino ad adattarsi al calcio europeo nella sua prima esperienza lontano da casa.

Le prestazioni costanti del centrale classe 2001 non sono passate inosservate. Il suo valore di mercato è salito rapidamente fino a toccare i 20 milioni di euro, una cifra che oggi rende quasi simbolici i 9 milioni versati dal Betis agli azzurri la scorsa estateì, l'importo fissato per l’opzione di riscatto dopo il prestito della stagione precedente, nella quale Natan era già stato un elemento chiave. Oggi il brasiliano è considerato intoccabile da Pellegrini e attira l’interesse di diversi club europei. Il Betis, però, sa di avere tra le mani uno dei pilastri del presente e del futuro.