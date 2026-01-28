Napoli, l'ex Natan è esploso al Betis: "La mia stagione migliore, spero di consacrarmi qui"

Natan, difensore brasiliano del Betis Siviglia, ha accompagnato il tecnico Manuel Pellegrini in conferenza stampa alla vigilia dell'ottava e ultima giornata di Europa League, che vedrà i biancoverdi affrontare domani in formato casalingo il Feyenoord di Van Persie. L'ex Napoli (solo 21 partite con la maglia azzurra), ceduto due estati fa per 9 milioni circa per lasciarsi alle spalle l'esperienza da "frullatore" con tre allenatori diversi, ha parlato del suo ottimo andamento di stagione: "Sto molto bene, mi sento in forma fisicamente. Credo che questa sarà la mia stagione migliore, lo è stata finora, e spero di giocare ancora molte partite e di consacrarmi definitivamente nel Betis".

Sulla voglia di vincere, vista la posizione al limite del Betis tra playoff e accesso diretto agli ottavi di EL: "Sono un giocatore molto competitivo, voglio vincere sempre. Abbiamo molte assenze", riconosce Natan. "Ma non deve essere una scusa. Domani scenderemo in campo molto concentrati per dare il massimo". Sulle condizioni di Isco, simbolo del club e della squadra, nonché capitano: "Isco sta recuperando poco a poco. È un giocatore che ci manca molto, è fondamentale per noi ed è il nostro capitano. Credo che tornerà gradualmente e spero che non ci voglia molto tempo".

Se abbia avuto delle offerte di mercato nel mese corrente, invece: "Lascio questa parte al mio rappresentante. Io sono concentrato sul Betis, la mia testa è qui. Penso solo alla partita di domani e lascio che della questione se ne occupino il mio agente e la dirigenza del club".