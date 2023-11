Il Napoli campione d'Italia ha il sesto monte ingaggi della Serie A. E Kvara prepara la scalata

TMW vi porta alla scoperta degli stipendi in Serie A. Potrà stupire qualcuno, ma la squadra campione d'Italia in carica non è nemmeno nei primi cinque posti della speciale classifica dei monte ingaggi della Serie A. Questo spiega in parte quanto di grande hanno saputo costruire negli scorsi anni De Laurentiis, Spalletti e Giuntoli fino al punto massimo della vittoria dello scorso Scudetto. Per far capire le proporzioni in ballo, ad oggi il Napoli per gli stipendi spende quanto la Lazio, un pizzico meno. Incidono su questa situazione anche alcuni stipendi che possono sembrare "sottodimensionati", su tutti quello di Kvaratskhelia. Il georgiano, tra i protagonisti della grande impresa, è uno dei giocatori meno pagati della rosa, si staglia poco oltre il milione di euro l'anno. Normale che, lui come l'entourage, sentissero e sentano un certo desiderio di rinnovare. Secondo quanto rivelato dal procuratore nei giorni scorsi, dovrebbe vedersi a breve il traguardo. Da salti mortali invece la situazione di Osimhen, che non ha ancora firmato un nuovo accordo rispetto a quello da oltre 4 milioni netti l'anno fino al 2025. In sospeso, infine, il futuro di Zielinski: in estate ha detto no all'Arabia Saudita, il suo contratto da 3,5 milioni stagionali scade a giugno prossimo.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

NAPOLI = 44,4 MILIONI DI EURO NETTI

Osimhen 4,3 (2025)

Zielinski 3,5 (2024)

Di Lorenzo 3 (2028)

Lobotka 2,8 (2027)

Zambo Anguissa 2,7 (2025)

Raspadori 2,5 (2028)

Rrahmani 2,5 (2027)

Demme 2,5 (2024)

Lindstrom 2,3 (2028)

Politano 2,2 (2025)

Mario Rui 1,8 (2026)

Simeone 1,8 (2026)

Juan Jesus 1,5 (2025)

Elmas 1,5 (2025)

Meret 1,5 (2024)

Olivera 1,5 (2027)

Cajuste 1,2 (2028)

Kvaratskhelia 1,2 (2027)

Ostigard 1,2 (2024)

Natan 1,1 (2028)

Gollini 0,8 (2024)

Zanoli 0,4 (2026)

Contini 0,3 (2025)

Zerbin 0,2 (2027)

Gaetano 0,1 (2025)

Idasiak 0,1 (2024)