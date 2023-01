Il Napoli guarda al futuro: Hojlund e Ndicka i primi nomi sul taccuino del ds Giuntoli

Il Napoli guarda anche al futuro e dalle prossime ore, una volta chiuso il mercato di gennaio, inizierà a porre le basi per i movimenti estivi. A fine stagione potrebbero arrivare offerte extra large dalla Premier League per Victor Osimhen e Kim min-Jae, con le due eventuali cessioni che secondo Tuttosport potrebbero portare nelle casse azzurre quasi 200 milioni di euro.

Per sostituire il nigeriano, per il quotidiano, Giuntoli spingerà forte con l'Atalanta per Rasmus Hojlund, centravanti che la Dea valuta non meno di 40 milioni di euro. Per la difesa, invece, l'obiettivo numero uno è Evan Ndicka, centrale in scadenza con l'Eintracht Francoforte.