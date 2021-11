Il Napoli pensa già alla Coppa d'Africa: le idee per sostituire Koulibaly, Anguissa e Osimhen

Il Napoli capolista, per non farsi trovare impreparato, inizia già a pensare alle contromosse per ovviare alle partenze di Koulibaly, Anguissa, Ounas e Osimhen. I quattro saranno infatti impegnati nella Coppa d'Africa che si giocherà in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio, una perdita non di poco contro per Luciano Spalletti.

Secondo la Gazzetta dello Sport, al netto delle condizioni in cui arriveranno i giocatori a quel momento, le alternative sono già presenti nella mente di Spalletti che da ora in poi dovrà attingere maggiormente alla panchina: Manolas prenderà il posto di Koulibaly, Demme quello di Anguissa e Petagna quello di Osimhen, senza dimenticare ovviamente il possibile apporto di Dries Mertens.