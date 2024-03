Il padre di McKennie: "Ha rischiato un ulteriore infortunio e non è ancora abbastanza!"

Tra i giocatori migliori della Juventus in questa stagione c'è sicuramente Weston McKennie, rientrato alla base l'estate scorsa dal Leeds dopo il mancato della società inglese. Titolare anche ieri nella sfida interna contro l'Atalanta, pareggiata 2-2, il centrocampista americano si è messo in mostra fornendo due assist per le due reti messe a segno dalla Vecchia Signora.

Sugli spalti dello Stadium era presente un ospite speciale, suo padre John McKennie, arrivato appositamente dagli Stati Uniti. Ad accompagnarlo anche la moglie e madre di Weston, con i due che non hanno mancato di documentare la visita con un post sul profilo X di McKennie senior.

Tra i commenti, quest'ultimo si è pure tolto un sassolino dalla scarpa, scrivendo in risposta a degli utenti che sottolineavano i tanti assist messi a segno dal calciatore della Juve in stagione. Si legge: "Si è messo a disposizione rischiando un ulteriore infortunio e non è ancora abbastanza per gli opinionisti da divano!".