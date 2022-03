Il più veloce nel derby, il migliore del 2022. Con Bati e Montella alle spalle: è super Abraham

Il rimpianto resta il pallone della tripletta personale. Sarebbe stata un'apoteosi, ma la domenica di Tammy Abraham resta di quelle da incorniciare. Mattatore nel derby vinto dalla Roma col risultato di 3-0, il centravanti inglese in questa seconda parte di stagione si è messo definitivamente alle spalle qualsiasi dubbio. E nella sentitissima sfida con la Lazio ha già scritto il suo nome nella storia, dei giallorossi, e del derby.

Superati Batistuta e Montella, il più veloce nel derby. La rete dopo 56 secondi, tanto per cominciare, è la più rapida siglata in un derby della Capitale. Figuriamoci la doppietta arrivata dopo ventidue minuti: non accadeva dal 2015, per la cronaca, che un romanista piazzasse due reti nello stesso derby. L'ultimo era stato un certo Francesco Totti, ieri al fianco di Venditti a godersi la vittoria in tribuna. E non finisce qui: con i due gol di ieri, Abraham sale infatti a quota 23 in stagione. Superati due mostri sacri come Batistuta e Montella, "fermi" a 21 gol nella loro prima stagione con la Magica.

Nessuno così bene nel 2022. Solo Lewandowski meglio. I numeri di Abraham sono di quelli che pesano anche nel panorama generale. Con nove gol segnati nell'anno solare, l'inglese è il miglior marcatore in questo inizio del 2022 a livello italiano. E c'è di più: soltanto Robert Lewandowski, dodici reti da Capodanno in poi, ha fatto meglio di lui in Europa. Se per il titolo di Re di Roma è ancora presto, Abraham ha messo qualche mattoncino per puntarci. Con un occhio al futuro: dal 2023, il Chelsea ha la possibilità di ricomprarlo per 80 milioni. Londra è casa sua, ma a questo punto anche Roma.