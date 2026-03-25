Il PSV vuole riscattare Salah-Eddine: quanto incasserebbe la Roma. Ma manca l'ultimo ok

Il PSV Eindhoven lavora per trattenere Anass Salah-Eddine anche nella prossima stagione. L’esterno, arrivato in prestito dalla Roma, ha convinto il club olandese che ora sta valutando seriamente di esercitare il diritto di riscatto previsto nell’accordo tra le due società. A riportarlo è il portale olandese Ed.nl.

Per rendere definitivo il trasferimento, il PSV dovrebbe versare circa 8 milioni di euro, cifra già stabilita al momento del prestito. Dal punto di vista economico, l’operazione è considerata sostenibile dal club, che sarebbe pronto a procedere. La situazione resta però in sospeso perché manca ancora l’intesa con il giocatore.

La dirigenza olandese è infatti impegnata nei colloqui con Salah-Eddine e con il suo entourage per trovare un accordo sulle condizioni contrattuali che permetterebbero di completare il passaggio a titolo definitivo. Senza il via libera del calciatore, l’opzione non potrà essere formalizzata. Il PSV non ha intenzione di mollare la presa e continuerà a lavorare nelle prossime settimane per convincere il terzino a restare in Eredivisie. L’obiettivo del club è chiaro: chiudere l’operazione e assicurarsi la permanenza di un giocatore ritenuto utile per il futuro della squadra.