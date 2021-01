Il punto sul futuro dell'Inter: impegno di Suning legato a volontà governo. Attesa per BC Partners

I colleghi di Sky TG24 fanno il punto sul futuro societario dell'Inter. La volontà di investire da parte di BC Partners nell'Inter sarebbe concreta, spiegano, raccontando poi che 100mila azioni sono andate in pegno al gruppo Alibabba, quelle di Suning Holdings Group, non quelle di Suning.com (ovvero quelle dove è contenuta anche la società Inter). Il gruppo è in pegno ad Alibaba di Jack Ma, ma la stretta regolatoria sui gruppi di investimento è forte. Per questo è benvenuta una società esterna che possa investire nell'Inter anche perché ci dovranno essere 200 milioni da investire al netto dello stadio, BC Partners sarebbe benvenuta. Il ruolo dei cinesi è da capire per le volontà politiche, è tutto ancora da districare, tutto è legato agli equilibri politici delicati e ancora difficili da comprendere.