Il rinnovo di Theo Hernandez? Pioli: "Bellissimo segnale per il presente e per il futuro"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa del rinnovo di Théo Hernandez: "Credo sia un bellissimo segnale di un club che ha una visione ben presente soprattutto per il futuro. Il fatto che Theo abbia voluto fortemente questo rinnovo è un segnale forte per tutto l'ambiante. Avere giocatori che sentono questo senso di appartenenza e avere un club che programma il presente e il futuro significa che si vuol tornare ai massimi livelli".

