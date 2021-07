Il Sassuolo accelera per Gunter: offerti 3 milioni all'Hellas. Così può partire Ayhan

Dopo aver ceduto Marlon allo Shakhtar Donetsk, il Sassuolo potrebbe cedere anche il centrale Kaan Ayhan, che piace molto in Turchia. Per sostituirlo, il club di Carnevali avrebbe individuato in Koray Gunter del Verona il profilo ideale e, secondo quanto riportato proprio dalla Turchia da Radyospor, i neroverdi avrebbero offerto all'Hellas tre milioni di euro per strappare l'ex Genoa. L'arrivo di Gunter darebbe poi il via libera ad Ayhan, conteso da Galatasaray e Besiktas.