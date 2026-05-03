Il Sassuolo firma subito il raddoppio: Laurienté beffa Maignan sul primo palo, Milan sotto 2-0
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Raddoppio immediato del Sassuolo contro il Milan. Armand Laurienté, già autore dell'assist per Berardi al 5', triangola con Thorstvedt in area di rigore ed esplode un tiro che sorprende Maignan sul primo palo per il 2-0. Neroverdi in doppio vantaggio al 47', i rossoneri - lo ricordiamo - sono in dieci dal 24' per il doppio giallo di Tomori.
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