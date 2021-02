Il Sassuolo ritrova il sorriso: vittoria corsara a Crotone, decide il rigore di Caputo

vedi letture

Il Sassuolo ritrova la vittoria in campionato, che mancava dallo scorso sei gennaio: i ragazzi di De Zerbi battono il Crotone allo Scida grazie alle reti di Berardi e Caputo e salgono quota trentaquattro punti in classifica. Altra sconfitta per i calabresi, che falliscono il sorpasso sul Parma al diciannovesimo posto.

APRE BERARDI, OUNAS ILLUDE - Stroppa conferma Ounas e Di Carmine in attacco, De Zerbi ritrova Berardi e lo schiera al fianco di Maxime Lopez, riproposto sulla trequarti per sopperire all'assenza di Boga. È proprio Berardi a sbloccare il match dopo quattordici minuti: giocata classica dell'esterno, che rientra sul mancino e pesca l'angolino. Il Crotone non ci sta e si affida all'estro del suo giocatore più tecnico, che con un grande assolo stordisce Peluso e trova l'uno a uno. Il due a uno di Di Carmine sul calare del primo tempo illude i calabresi, che devono però fare i conti col VAR, che segnala a Pezzuto un precedente fallo in attacco di Djidji. Si va dunque all'intervallo in parità.

FOLLIA DI GOLEMIC - L'avvio di ripresa è contrassegnato dall'erroraccio di Golemic, che con pessima scelta di tempo calcia la gamba di Locatelli anziché il pallone. Pochi dubbi sul penalty concesso dal direttore di gara: sul dischetto va Caputo, che con freddezza manda il pallone appena sotto il montante. Il Sassuolo insiste e accarezza anche la terza rete con Maxime Lopez, rimpallato sul più bello dopo una pregevole azione tutta palla a terra rifinita da Domenico Berardi.

FINALE IN DISCESA - Il canovaccio si fa sempre più lineare: il Sassuolo coccola il pallone, il Crotone prova a sopperire con un aggressività che sortisce ben poco. Berardi ci riprova, Ounas gli risponde con un radente che per poco non sorprende Consigli. L'algerino è il solo riferimento cui aggrapparsi nelle crescenti difficoltà, attenuate (seppur non a sufficienza) dal talento purissimo dell'ex Cagliari. La squadra di De Zerbi spara a salve in altre tre occasioni e tiene in vita gli avversari, che però svuotano il serbatoio troppo presto. Gli emiliani ritrovano il feeling con la vittoria e consolidano l'ottavo posto in classifica, per il Crotone è invece il quarto k.o. consecutivo.

Rivivi il live di TMW