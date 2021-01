Il trionfo sul Napoli e ora la ciliegina Lasagna: il mercato fa sognare Verona

Prima Stefano Sturaro a centrocampo, un colpo voluto e cercato dalla dirigenza in accordo col mister Ivan Juric. Adesso Kevin Lasagna, nonostante smentite friulane di facciata: entro domani le visite mediche, poi per un affare da quasi 10 milioni, l'ex punta del Carpi sarà un nuovo attaccante dei veronesi. Un mercato straordinario quello degli scaligeri, che ha accontentato in tutto e per tutto l'allenatore. Odi et amo, Tony D'Amico ha lavorato duramente insieme al presidente Maurizio Setti per i rinforzi e sa che adesso arriverà il difficile con le tante cessioni da piazzare. Però anche soddisfare a pieno Juric, l'esigente Juric, sul mercato, non era facile. Una dicotomia che è pure il segreto dietro ai successi dell'Hellas.

30 punti La teorica quota salvezza è vicina, adesso sognare è lecito per l'Hellas ma la società veneta non vuol sentirne parlare. Prima la salvezza, i piedi per terra e poi si vedrà. Però il mercato non è solo ambizioso ma anche sintomatico di qualcosa di diverso. Che quel che viene detto a microfoni accesi è uno sprone, uno stimolo per tutti. Che la direzione è univoca, che comparto tecnico e di mercato e proprietà viaggiano nella stessa direzione. Vietato sbandierare sogni, ma se dopo Sturaro è arrivato anche Lasagna...