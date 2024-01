Immobile ma non solo. Lazio, oggi anche Luis Alberto ha lavorato sui campi di Formello

vedi letture

Nelle scorse ore Ciro Immobile ha svolto alcuni esami strumentali per valutare il livello di guarigione della lesione al flessore della coscia destra accusata contro l'Empoli lo scorso 22 dicembre. L'idea iniziale sembrava quella di rivedere il centravanti in gruppo per la Supercoppa Italiana, ma i tempi potrebbero essersi ridotti. Già stamattina infatti il bomber biancoceleste si è rivisto lavorare a Formello, seppur in modo differenziato.

Non solo Immobile però, visto che nel pomeriggio anche l'altro infortunato di lusso, ovvero Luis Alberto, ha lavorato in modo personalizzato sui campi del centro sportivo laziale. Un messaggio importante dunque in vista dei prossimi impegni, con i due giocatori che stanno facendo il massimo per rientrare quanto prima dai rispettivi contrattempi. Questo il report della Lazio: "L`allenamento mattutino è stato caratterizzato da un lavoro tattico e dalla successiva divisione del gruppo tra difensori e centrocampisti e attaccanti.

Nel pomeriggio invece, dopo un inziale riscaldamento, la squadra ha lavorato in maniera collettiva sulla tattica in vista della gara contro l`Udinese. I biancocelesti torneranno a lavorare alle 15 di domani".