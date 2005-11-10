Inter, Diouf: "Non è bello iniziare così, ma abbiamo la qualità per reagire. Cresceremo"

Serata amara per l’Inter, che al Bernabeu non è riuscita a completare la rimonta contro il Real Madrid è ha perso 2-1. I nerazzurri hanno reagito dopo un avvio complicato, creando diverse occasioni e trovando anche la rete che ha riaperto la partita, ma senza riuscire a evitare la sconfitta.

Al termine dell’incontro, Andy Diouf ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di Inter TV, sottolineando gli errori commessi e la necessità di ripartire con fiducia in vista dei prossimi impegni: "Abbiamo creato tante occasioni e abbiamo fatto due errori. Dobbiamo continuare a crescere per il futuro. Non è bello iniziare la partita così, ma abbiamo qualità per rimontare e reagire come abbiamo fatto contro il Napoli. Adesso guardiamo avanti", ha detto.