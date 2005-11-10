Inter, Chivu difende il suo portiere: "Ma perché dovete nominare Martinez?"

Cristian Chivu scende in campo, metaforicamente, per difendere Josep Martinez. Nel post partita della sconfitta con il Real Madrid, l’allenatore dell’Inter ha risposto così, ai microfoni di Sky Sport, alla domanda sulla serata vissuta dal portiere spagnolo: “Ma perché dovete nominare Martinez? A me interessa la reazione, Pepo ha avuto una reazione di alto livello, ha fatto salvataggi importanti.

Mi interessa la reazione, l'orgoglio, la personalità. Mi interessa quello. Giusta considerazione quella sulla reazione di Martinez. Dopo l'errore, ha fatto una grande prestazione. E mi prendo la reazione e la personalità".



Chivu, come faceva da difensore, ha così protetto il suo portiere. Martinez, che poi ha oggettivamente sfoggiato delle parate belle e convincenti, si è infatti macchiato della topica clamorosa - con i piedi, su pressing di Valverde - che ha concesso al Real di segnare il secondo gol.