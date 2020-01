In attesa del rientro di CR7: Dybala brilla e la Juve sogna l'assalto ai trofei

Fonte: inviato a Torino

Cristiano ancora out, ieri, a causa della sinusite. Nessun allarmismo: semmai il problema descritto dal club a margine del match con l’Udinese era più che reale. La stella portoghese vive un momento straordinario dal punto di vista dei numeri, ha smaltito completamente il problema fisico di un paio di mesi fa e adesso corre e determina le partita avvicinandosi al suo potenziale massimo. Pronto per alzare presto l’asticella e caricarsi sulle spalle la Juve nella seconda parte della stagione, quella che accompagna agli obiettivi più importanti.

Sarri ha già tirato la volata al suo diamante per il prossimo pallone d’oro, il portoghese non vede l’ora di tornare in campo per continuare a regalare reti e prestazioni straordinarie. Nel frattempo anche Paulo Dybala è tornato al goal e non può che far bene a lui, alla squadra e allo stesso Ronaldo. D’altronde per inseguire i sogni più ambiziosi – come ha detto lo stesso Cristiano qualche mese fa – bisogna pensare al massimo rendimento di tutta la squadra. E se la Juve ad oggi non è attiva sul mercato, a differenza di altre squadre che vorrebbero scomodarla dalla sua posizione di leadership assoluta, è semplicemente perché i migliori ce li ha già tutti in casa.

Contro il Parma, domenica sera, ci sarà da riprendere la marcia in campionato verso il nono Scudetto consecutivo. Poi sarà ancora tempo di Coppa Italia, ai quarti, ancora all’Allianz Stadium, contro la Roma. Intanto stamani bisognerà misurare la condizione generale del gruppo, che ieri ha lavorato in due parti: scarico per chi ha giocato mercoledì con l’Udinese ed esercitazioni per chi è rimasto fuori o ha partecipato solo all’ultima parte di gara.