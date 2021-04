"In Italia sono cresciuto tanto. Roma sfortunata". Rivedi Bruno Fernandes dopo l'Europa League

vedi letture

Bruno Fernandes, grande protagonista con il Manchester United nella sfida di ieri sera contro la Roma, ha analizzato la sfida e parlato anche del suo passato in Italia. Rivedi il video con le parole del portoghese: "Il primo tempo siamo entrati forti e abbiamo creato occasioni fino al gol. Poi ne abbiamo subiti due in contropiede ma siamo stati bravi a rimanere in partita. In Italia sono stato bene, sono cresciuto molto, poi sono esploso allo Sporting e ho fatto il salto allo United. Sono stato accolto benissimo. La fiducia fa la differenza. La Roma è stata sfortunata con gli infortuni, anche Diawara non riusciva a correre ma non avevano più cambi. La stanchezza e la testa non gli ha permesso di giocare bene".