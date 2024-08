Ufficiale In Serie A arriva il primo calciatore saudita: Abdulhamid alla Roma, il comunicato

Saud Abdulhamid è un nuovo calciatore della Roma. Di seguito il comunicato diramato questa sera dalla società giallorossa: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'acquisto a titolo definitivo di Saud Abdulhamid dall'Al-Hilal. sterno destro – classe 1999 – può agire anche sul versante mancino. È un giocatore di spinta, con facilità di corsa e capacità di attaccare la fascia con pericolosità, arrivando a creare pericoli alla porta avversaria. Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l'Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League. In giallorosso, indosserà la maglia numero 12. Si tratta del primo calciatore saudita della storia della Serie A".

Queste le prime dichiarazioni di Saud Abdulhamid da calciatore della Roma: "Sono molto felice e grato di essere qui come un nuovo giocatore della Roma. Ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia nei miei confronti. Se Dio lo vorrà, spero di soddisfare le aspettative di tutti. La Roma è un grande club, quando è arrivata l'offerta sono rimasto senza parole e non l'avrei rifiutata per alcun motivo", ha detto.