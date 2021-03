In Spagna temono l'Atalanta. Marca: "I 5 motivi per cui può eliminare il Real Madrid"

C'è grande rispetto in Spagna nei confronti dell'Atalanta a poche ore dalla sfida contro il Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nonostante l'1-0 dell'andata, per la squadra di Zidane non sarà semplice superare il turno e oggi la versione online del quotidiano 'Marca' ha elencato ben cinque motivi che possono favorire l'impresa. Eccoli.

1) Dubbi con Sergio Ramos - Il difensore spagnolo s'è appena ripreso da un infortunio al ginocchio e ha potuto giocare una sola partita dopo il recupero. Quindi - si legge - ci sono dubbi sul fatto che riuscirà ad affrontare nel migliore dei modi avversari della statura di Zapata e Muriel.



2) L'assenza di Casemiro - Casemiro è un giocatore chiave per Zidane e non ci sarà. E' fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, perché libera dal lavoro sporco Kross e Modric.

3) Real Madrid inaffidabile in casa - Pur partendo dalla vittoria conquistata nel match d'andata, i blancos non trasmettono fiducia quando giocano a Valdebebas. Contro l'Elche hanno vinto all'ultimo respiro e più in generale il Real ha mostrato poca solidità nel proprio stadio.

4) I cambiamenti tattici di Zidane - Il tecnico del Real Madrid ha modificato il suo assetto tattico nella sfida contro l'Elche passando alla difesa a tre, un cambiamento che ha sollevato dubbi sul come giocherà stasera la squadra spagnola. La squadra non ha dato le risposte attese e quindi non ci sono idee chiare sul come giocherà contro l'Atalanta.

5) Non c'è il pubblico - Si giocherà a Valdebebas e senza pubblico, quel pubblico che ha ispirato grandi rimonte. Non c'è il fattore campo e si gioca a Valdebebas, un vantaggio per l'Atalanta.