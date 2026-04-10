Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 32^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda la 32^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Hien, Scamacca.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Skorupski, Lykogiannis, Dallinga.
Squalificati: Ferguson.
CAGLIARI
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Addai
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Vardy, Collocolo, Moumbagna, Thorsby.
Squalificati: Maleh.
FIORENTINA
Indisponibili: Fortini, Kean, Lamptey, Parisi, Solomon, Sabiri.
Squalificati: Fagioli, Gudmundsson.
GENOA
Indisponibili: Norton-Cuffy, Cornet, Onana.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Bella-Kotchap.
Squalificati: Suslov.
INTER
Indisponibili: Bisseck.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Vlahovic, Perin, Cabal.
Squalificati: McKennie.
LAZIO
Indisponibili: Gila, Provedel, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Gaspar, Berisha, Sottil, Camarda.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: nessuno.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Lukaku.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Cremaschi, Frigan.
Squalificati: Pellegrino.
PISA
Indisponibili: Denoon, Marin, Lorran, Iling Jr.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Mancini, Dovbyk, Ferguson, Dybala, Koné, Wesley.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Cande, Pieragnolo, Boloca.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Aboukhlal, Zapata.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Buksa, Zemura, Zanoli.
Squalificati: nessuno.
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