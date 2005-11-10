Inter, 100 milioni per la campagna trasferimenti 2025-26. La metà solo per Bonny e Diouf

L'Inter ha speso 99,8 milioni di euro nella stagione 2025-26 per il calciomercato. Giganteggiano Diouf e Bonny, pagato 50 milioni di euro in due, ma ci sono anche Manuel Akanji - 16,6 milioni - e Aleksandar Stankovic, riscattato dal Bruges.

Gli acquisti

- Andy Diouf, preso a 25,8 milioni di euro con scadenza 2030

- Ange Yoan Bonny, preso a 24,8 milioni di euro con scadenza 2030

- Manuel Akanji, preso a 16,6 milioni di euro con scadenza 2028

- Aleksandar Stankovic, preso a 15,3 milioni di euro con scadenza 2031

- Petar Sucic, preso a 1,5 milioni di euro con scadenza 2029

- Yanis Massolin, preso a 3,9 milioni di euro con scadenza 2030

- Leon Jakirovic, preso a 2,8 milioni di euro con scadenza 2030

1,5 milioni per Sucic, 1,4 per Agbonifo dal Verona, 1 milione per Carlos Augusto e 1 milione per Mattia Marello, dall’Udinese. Gli altri diritti pluriennali per sono costati 5,7 milioni: Totale di 99,8 milioni

Le cessioni

I seguenti giocatori hanno salutato l’Inter

- Taylor Buchanan, ceduto al Villarreal, con un costo storico di 7,3 milioni

- Nicola Zalewski, ceduto all’Atalanta, con costo storico di 6,7 milioni

- Mehdi Taremi, ceduto all’Olympiakos, con costo storico di 2,3

Poi ci sono Thiago Romano, Sebastiano Esposito e Stankovic, più altri diritti prestazioni calciatori per un totale di 19,3 milioni.