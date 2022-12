Inter, a fine stagione il riscatto di Acerbi: si proverà a limare il prezzo. Troppi 3,5 milioni

Il futuro di Francesco Acerbi potrebbe essere ancora all'Inter, ma l'idea dei nerazzurri è quello di provare ad avere uno sconto sul riscatto fissato la scorsa estate con la Lazio. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it l'eventuale permanenza del centrale italiano dipenderà da molteplici fattori. Dalla Lazio, dal reparto difensivo dopo i rinnovi, dal rendimento primaverile del giocatore. Certo è che i 3,5 milioni di euro per il riscatto fissati in fretta e furia a fine sessione estiva di mercato, non saranno la cifra che l'Inter sborserà per un calciatore che a febbraio spegnerà 35 candeline. I nerazzurri hanno le armi per smussare le richieste di Claudio Lotito.