Inter, a Sanchez le offerte non mancano ma il cileno cerca la conferma in nerazzurro

vedi letture

Vista la carta d'identità e i continui acciacchi fisici qualche riflessione è inevitabile che venga fatta in casa Inter: secondo Gazzetta.it il club nerazzurro non ha ancora deciso il futuro di Alexis Sanchez, tornato in Serie A in estate e in scadenza di contratto a giugno. Il cileno oggi è stato provato titolare affianco a Thuram e dopo aver segnato a Salisburgo e Benfica, cerca il terzo gol consecutivo contro la Real Sociedad.

Con Lautaro Martinez verso un turno di riposo, potrebbe toccare ancora al cileno in Champions e un altro gol pesante potrebbe perorare in modo importante la causa del Nino Maravilla. Marotta e Ausilio vorrebbero aggiungere in rosa un attaccante più giovane al suo posto, ma il cileno non è ancora tagliato fuori. E nonostante le proposte da Arabia, Stati Uniti e Messico la sua intenzione è quella di guadagnarsi la permanenza alla Pinetina anche per la prossima stagione.

In caso di pareggio fra nerazzurri e baschi il 12 dicembre passeranno questi ultimi per migliore differenza reti. Benfica a un passo dall'essere eliminato da tutto: i portoghesi per approdare in Europa League devono vincere in Austria con tre gol di scarto. Questo è il quadro del Gruppo D:

Benfica-Inter 3-3

(5', 13' e 34' Joao Mario (B), 51' Arnautovic (I), 58' Frattesi (I), 72' Sanchez rig. (I))

Real Sociedad-Salisburgo 0-0

CLASSIFICA

Real Sociedad 11

Inter 11

Salisburgo 4

Benfica 1

Il programma delle gare:

Inter-Real Sociedad

Salisburgo-Benfica